РИАМО - 1 мая. С субботы в Подмосковье начал действовать особый противопожарный режим, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

С приходом теплой погоды увеличиваются риски возникновения природных пожаров. Поэтому жителям запрещается разводить открытый огонь, сжигать сухую траву и мусор, в том числе на личном участке.

За разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности предусматривается штраф. В период действия особого противопожарного режима его размер увеличивается вдвое.

Ранее к пожароопасному сезону подготовили все 76 комплексов гидротехнических сооружений в Московской области.