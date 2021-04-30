РИАМО - 30 апр. Мособлдума провела круглый стол по теме федерального закона о «гаражной амнистии», в рамках которого владельцам гаражей передадут в собственность землю под ними бесплатно и по упрощенной схеме, сообщает пресс-служба Московской областной думы.

«Гаражная амнистия» будет действовать в России до 1 сентября 2026 года. Сейчас в Подмосковье зарегистрировано около 600 тыс. гаражей. Большая часть из них не оформлена.

Председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин рассказал, что на этапе разработки проекта Мособлдума предложила включить наследников хозяев гаражей в число лиц, которые смогут в упрощенном виде оформить гараж в собственность. Эту поправку приняли.

Заместитель министра имущественных отношений Московской области Светлана Колчерина рассказала, что под «амнистию» попадают гаражи, которые возведены до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии, что участок: был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией либо иным образом выделен ему; а также если он был образован из земельного участка, предоставленного или выделенного гаражному кооперативу.

Не попадают под «амнистию» самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажных домах и офисных комплексах, а также гаражи, возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ (30 декабря 2004 года).

В собственность переходит весь объект: гараж и земля. При этом гаражи могут быть блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь общие с ними крышу, фундамент и коммуникации, либо быть отдельно стоящими объектами капитального строительства.

Среди плюсов «гаражной амнистии» Владимир Шапкин отметил доступность и безопасность сделки купли-продажи, исключение сноса, гарантированная компенсация, в случае если он необходим. Для государства удобно, что объекты будут стоять на учете. Также теперь можно будет начислять налог на землю и имущество. Размер налоговой ставки в отношении гаражей составляет не более 0,1%, а в отношении земельного участка – не более 1,5% от кадастровой стоимости. Средняя налоговая нагрузка на один гараж сейчас в среднем составляет 393 рубля.

Чтобы оформить гараж, нужно обратиться в орган местного самоуправления или в МФЦ, подать заявление о предоставлении (а при необходимости и образовании) участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения объектом.

Для этого подходят: документы, которые подтвердят выделение земли, законное строительство гаража или его добросовестное использование до 2004 года включительно; документ о предоставлении земли гаражному кооперативу, решение общего собрания и выписку из ЕГРЮЛ об этой организации – при наличии. Документы о кооперативе может представить кто-то один из его членов; схема расположения участка на кадастровом плане, если не было межевания; технический план гаража.

Светлана Колчерина добавила, что легализация гаражей на землях Минобороны, РЖД и других федеральных ведомств будет прорабатываться.