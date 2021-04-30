РИАМО - 30 апр. Энергетики Московской области переходят на усиленный режим работы из-за праздников с 1 по 11 мая, на это время будет действовать режим «технологической тишины», плановые работы отменят, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин сообщил, что в регионе организованы дежурства руководящего состава ведомства. Диспетчерские центры электросетевых компаний будут вести круглосуточный мониторинг ситуации.

В случае нештатной ситуации бригады и спецтехника готовы выехать на место для оперативного устранения технологических нарушений.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220 или с помощью портала светлаястрана.рф.

Ранее по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для недопущения срыва графика вывоза мусора на майских праздниках региональные операторы перейдут на усиленный режим работы.