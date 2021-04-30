РИАМО - 30 апр. Депутат Госдумы, член комитета по бюджету Евгений Федоров считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен при увеличении производительности труда и росте численности населения в России, сообщает Nation News.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил на круглом столе профсоюзов, что ряд передовых стран мира уже движется в направлении сокращения количества рабочих дней. Медведев считает, переход можно сделать только постепенно, экспериментируя с отдельными компаниями и регионами.

Он подчеркнул, что при этом не должна снижаться производительность труда и зарплата. В СССР до 1967 года была шестидневная рабочая неделя.

«Перейти на четырехдневную рабочую неделю можно будет тогда, когда будет решена проблема производительности труда. Медведев совершенно прав. Как только в результате реформ, которые должны произойти в РФ после референдума, поднимется производительность труда, так это станет возможным», - сказал Федоров.

Также, по его мнению, в России недостаточно людей для обеспечения работы всей инфраструктуры страны по четырехдневному графику. Он подчеркнул, что сокращение рабочих дней может произойти только после повышения производительности труда, а не в обратном порядке.

Самая короткая рабочая неделя в Нидерландах — в среднем 29 часов за четыре рабочих дня. В Дании и Норвегии - по 33 часа в неделю, в Австралии – по 34 часа. В России с 1991 года установлена 40-часовая рабочая неделя. В Японии и Корее люди работают по 55 часов.