РИАМО - 30 апр. Пилотный проект по оценке обслуживания МособлЕИРЦ прошел в Электростали, проголосовали более 3 тыс. клиентов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

После обслуживания у специалиста можно оценить его работу, выбрав клавишу: «отлично», «удовлетворительно» или «плохо». Также можно отсканировать талон электронной очереди в специальном терминале и оценить по 5-балльной шкале профессионализм и скорость обслуживания, удобство офиса. Желающие могут записать письменное, голосовое или видео- сообщение.

«За время работы пилотной системы более 3 тысяч посетителей офиса в Электростали поставили нам оценки. Средняя оценка – 4,8 по пятибальной шкале. Спасибо нашим клиентам за высокие баллы», - сказал генеральный директор МособлЕИРЦ Олег Савельев.

Планируется, что системы оценки обслуживания установят в центральных офисах МособлЕИРЦ. Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский отметил, что для клиентов электронная система - современный аналог «Книги жалоб и предложений», где можно высказать свои замечания. Это решение позволит МособлЕИРЦ быстрее получать обратную связь и работать над ошибками.

Отзывы поступают в центральную базу данных, где специалисты анализируют информацию, оценивают работу конкретного менеджера и управления в целом. При необходимости они могут связаться с клиентом и рассказать о принятых мерах.