РИАМО - 1 мая. Участок Люблинско-Дмитровской ветки столичного метро от станции «Дубровка» до станции «Волжская» закрыли для пассажиров из-за строительства Большой кольцевой линии.

Участок «салатовой» ветки закрыт по 23 мая. В это время под действующей станцией «Печатники» будут прокладывать тоннель Большого кольца.

«Мы понимаем, что любые ограничения в работе линий мосметро приносят неудобства. Но это вынужденная мера, необходимая для развития нашего метро. Закрытия нужны, в первую очередь, для контроля строительства и обеспечения полной безопасности инфраструктуры», - отмечали в пресс-службе столичного Дептранса.

Для удобства пассажиров с субботы запустят бесплатные компенсационные автобусы. Так, автобусы КМ-1 будут следовать от станции метро «Волжская» до «Текстильщиков». Маршрут КМ-2 свяжет «Волжскую» с «Дубровкой», маршрут КМ-3 пройдет от «Печатников» до «Дубровки».

Всего планируется задействовать около 200 автобусов особо большого класса вместимости. Кроме того, в районах Марьино, Орехово-Борисово Южное и Южнопортовый запустят дополнительные автобусы на некоторых регулярных маршрутах.

Около закрытых станций метро будут дежурить сотрудники транспортного комплекса, которые помогут пассажирам сориентироваться. Автомобилистов попросили заранее планировать маршруты своих поездок в связи с ограничениями на дорогах.