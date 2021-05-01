РИАМО - 1 мая. С субботы Московский зоопарк будет работать на 3,5 часа дольше, сообщает пресс-служба зоосада.

Увидеть обитателей зоопарка теперь можно с 07:30 до 22:00, вход закрывается в 21:00.

Так, утром можно понаблюдать за росомахой Кренделем, завтракающими пандами Жуи и Диндин, а также львами, тундровыми волками и медведями.

Кроме того, посетители могут насладиться прогулками кошачьих лемуров, зебр и жирафов. В павильоне «Бабочки тропиков» можно увидеть птенцов кудрявого пеликана.

Сейчас в зоопарке ведется строительство, но работы не мешают доступу к вольерам. Также гостей предупредили, что пешеходный мост на новую территорию остается закрытым.