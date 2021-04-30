РИАМО - 30 апр. Девятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил апелляцию ООО «Электросеть» о ее нахождении в реестре недобросовестных поставщиков за отказ от исполнения контракта Минобороны, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Ранее УФАС внесла сведения о компании в реестр недобросовестных поставщиков за односторонний отказ от исполнения контракта на оказание услуг по комплексному обслуживанию ФГБУ «ЦВКС «Архангельское» министерства обороны Российской Федерации в Красногорске.

Компания не согласилась с принятым решением и обратилась в Арбитражный суд города Москвы, где ей отказали в сентябре 2020 года.

Сейчас законность решения Московского областного УФАС России подтвердил Девятый арбитражный суд. Сведения об ООО «Электросеть» остались в реестре недобросовестных поставщиков.