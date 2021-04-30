РИАМО - 30 апр. Заместитель председателя Мособлархитектуры Василий Баландин обсудил на форуме «Человек. Государство. Технологии» цифровизацию процессов в градостроительстве Подмосковья, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Цифровизация градостроительной сферы в регионе активно ведется с 2016 года. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) Московской области, Региональная географическая информационная система (РГИС) и система управления градостроительной деятельностью министерства жилищной политики Московской области интегрированы в единую цифровую платформу и основывают систему.

По мнению Баландина, ключевым моментом в данной работе является способ организации ввода данных и их использования. Вся информация находится на серверах, операторы при работе пользуются Интернетом, что позволяет оперативно и из любой точки обновить данные.

Среди важных моментов Баландин выделил интеграция систем Московской области с другими смежными системами, например, федеральными (ЕГРЗ, ЕГРН), а также с информационными ресурсами - порталом «Добродел», откуда поступают обращения граждан и порталом государственных услуг Московской области (РПГУ МО).

«Наполнение информационных систем Московской области достаточно обширно - создано порядка 2000 слоев, картографическая основа содержит более 6 млн оцифрованных объектов капитального строительства. Кроме того, в системе содержатся практически все документы, регулирующие граддеятельность региона», - сказал Баландин.

В градостроительный блок Подмосковья входят 33 услуги: 10 региональных, 6 муниципальных и 17 федеральных. 14 услуг уже доступны на региональном портале госуслуг, а еще 3 планируют ввести до конца года.