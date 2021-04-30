РИАМО - 30 апр. Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал правительство повысить престиж военного образования и привлекательность военных вузов для молодежи, а для того, чтобы достигнуть цели, важно объединить усилия министерств обороны и образования, сообщает Nation News.

Глава Минобороны РФ отметил, что в настоящее время у ведомств уже имеются наработки в этой области.

«Молодые люди искренне участвуют в патриотических акциях, волонтерском и юнармейском движении. Они неравнодушны к вопросам экологии. Неуклонно растет молодежное крыло Русского географического общества и участие юного поколения в проводимых им акциях», — сказал Шойгу.

Согласно оценке министра, программы высших учебных заведений по военно-патриотическому и физическому воспитанию обладают хорошим потенциалом для того, чтобы развиваться.

Шойгу отметил, что важное направление представляют собой военно-учетные специальности, так как выпускники данных учреждений начинают трудиться без перерыва на службу в армии.

В войсках существуют также научные и научно-производственные роты, где военнослужащие приобретают специальность и занимаются научно-исследовательской работой. 8 таких рот действуют на базе технополиса «ЭРА».