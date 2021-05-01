РИАМО - 1 мая. Поезда, следующие из Москвы в Подмосковье по Киевскому направлению МЖД, с субботы будут высаживать пассажиров на станции Апрелевка на новой модернизированной островной платформе №2, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Станция Апрелевка станет конечным пунктом будущего МЦД-4 «Апрелевка-Железнодорожная», который соединит Киевское и Горьковское направления МЖД. Сейчас на станции ведется масштабная реконструкция.

В октябре прошлого года на станции открыли платформу №3, на которой останавливаются поезда на Москву. Теперь такую же удобную платформу сделали в обратном направлении.

Полностью реконструкцию станции Апрелевка планируют завершить в четвертом квартале этого года.