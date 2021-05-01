РИАМО - 1 мая. С субботы в Москве начинаются регулярные облеты территории для выявления очагов природных пожаров. Ежедневный мониторинг будут проводить до конца сентября силами Московского авиацентра.

«Проведение разведки с воздуха – очень важная профилактическая мера, она позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно провести мероприятия для их локализации и последующей ликвидации», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

При обнаружении очагов возгорания пилоты сообщат об этом оперативным службам, после чего пожарно-спасательные подразделения немедленно отправятся на тушение. Кроме того, один вертолет способен незамедлительно сбросить 5 тонн воды для тушения огня.