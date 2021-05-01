РИАМО - 1 мая. В субботу в Подмосковье открывается пассажирская навигация, регулярные перевозки организуют по Москве-реке в Лыткарине, а также на Оке в Коломне и Серпухове, сообщает пресс-служба областного Минтранса.

«Водные перевозки позволяют существенно сократить время в пути, минуя использование автобусного и автомобильного транспорта. За сезон водной навигацией в Подмосковье пользуются более 29 тыс. пассажиров», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Теплоход «Москва-108» будет курсировать в выходные и праздничные дни в Коломне от причала «Бочманово» до причала «Притыка». Перевозка пассажиров в Лыткарине будет организована на катере «Стриж-7». Теплоход «Зуша» будет курсировать от причала «Серпухов» до причала «Сады».

Проезд на маршрутах в Коломне, Серпухове и Лыткарине можно оплатить картой «Стрелка», бесконтактными и социальными картами.