РИАМО - 30 апр. Школьница из Ивантеевки Яна Комарова стала призером международного конкурса «Мой первый бизнес», первенство является одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» , сообщает пресс-служба АНО.

В рамках заключительного этапа конкурса участники узнали, что такое холодный питчинг, и защитили свои проекты. Еще финалисты ответили на все ситуационные вопросы экспертов о своих инициативах.

«Победителями стали 6 школьников и 6 студентов из 12 регионов России <...> Ребята прошли длинный путь и справились со сложными, но, надеюсь, интересными испытаниями. Мы старались сделать их такими», – сказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Он добавил, что в ходе конкурса участники «решали бизнес-задачи, изучали азы предпринимательства на вебинарах, снимали видеоролики о своих идеях, защищали проекты перед экспертами и предпринимателями, сражались в интеллектуальных дуэлях, участвовали в презентациях».

«Всего мы получили около 7000 проектных инициатив, а в финал вышли 37 проектов – это значит, что конкурс составил больше 189 проектов на место в финале», – уточнил Агафонов.

Яна Комарова представила проект боксов с экологичной продукцией. Ее проект помогает людям сократить количество пластика в своей жизни за счет использования многоразовых альтернатив. К примеру, металлических трубочек для напитков.

«Также у меня есть образовательная площадка в социальной сети Instagram, которая не только помогает людям получать знания об экологии в доступной и легкой форме, но и встречать новых друзей, чтобы помочь планете общими усилиями. Мне было приятно получить опыт в рамках конкурса «Мой первый бизнес» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и познакомиться с экспертами. Это, несомненно, поможет мне в будущем при ведении бизнеса», - сообщила Комарова.