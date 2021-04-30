РИАМО - 30 апр. Во время ток-шоу «Слово против слова» на тему «Нужно ли увеличивать штрафы за нарушение ПДД?» политолог Марат Гогуадзе предложил формировать размер штрафа за нарушение ПДД из размера зарплаты нарушителя или стоимости автомобиля, сообщает Nation News.

Гогуадзе отметил, что в основном злостные нарушители ПДД – обеспеченные люди. Так, если водитель игнорирует предупреждения о нарушение правил, наказание необходимо ужесточать.

«Для таких людей штраф в размере 1 тыс. рублей не является деньгами. В этом случае, нужно адекватно повышать размер наказания. Например, можно установить штраф в соответствии с зарплатой нарушителя. Так, если у человека зарплата составляет 10 млн рублей, то пусть платит 1 млн, а если зарплата 20 тыс., то пусть платит 500 рублей», — заявил политолог.

Также по словам политолога, размер штрафа можно формировать на основе цены машины.

Гогуадзе подчеркнул, что если человек едет на Bentley, то должен платить больше. Кроме того, граждане, которые не нарушали ПДД в течение года, могут быть освобождены от транспортного налога. А те, кто нарушают правила систематически, будут платить налог в двойном или тройном размерах.