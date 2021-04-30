РИАМО - 30 апр. Команда из Бронниц завоевала второе место среди 183 команд во Всероссийском конкурсе «Здоровая Россия – общее дело», сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В конкурсе участвовали команды из 28 регионов РФ. Они провели более чем 2 тыс. интерактивных занятий с суммарным охватом свыше 50 тыс. человек. Подмосковье в конкурсе представили 11 команд из разных городских округов. Итоги Всероссийского конкурса были подведены в формате видеоконференцсвязи.

Второе место заняла команда под руководством социального педагога ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж» Ольги Битковой. Коллектив команды провел 52 занятия для сверстников. Участников наградили сертификатами на летнюю смену школы иностранных языков Star Talk.

Основной целью конкурса было сформировать команды добровольцев, которые представляют собой школьников и студентов с активной жизненной позицией, для реализации программы по принципу «сверстник-сверстнику». Она направлена на профилактику употребления психоактивных веществ, а также формирования ценности ЗОЖ.

Организатор проекта – Общероссийская общественная организация «Общее дело». В Московской области конкурс прошел при поддержке ГУРБ Подмосковья и министерства образования Московской области.