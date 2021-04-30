РИАМО - 30 апр. В городском округе Воскресенск в библиотеке № 1 прошел информационный час «Наш мир без наркотиков» по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни, сообщается на сайте Антинаркотической комиссии Московской области.

Мероприятие способствует воспитанию отрицательного отношения к вредным привычкам, а также учит противостоять давлению со стороны сверстников. Также оно пропагандирует здоровый образ жизни.

Во время информационного часа его участники посредством презентации узнали, а после и обсудили что представляет собой наркомания, по какой причине люди становятся наркоманами, а также какие изменения с ними происходят из-за употребления запрещенных веществ и как избежать самих наркотиков.

Так, в ходе в мероприятия был сделан вывод, что человек, который хотя бы раз в жизни употребил наркотики, больше не сможет вернутся в прежнее здоровое состояние и его жизнь сломается.

К информационному часу в библиотеке оформили книжную выставка «Подари себе жизнь!». Ее материалы преследовали цель - помочь читателям сделать верные выводы о вреде запрещенных веществ.