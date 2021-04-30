РИАМО - 30 апр. Ветеринары проверили продукцию около 40 предприятий Подмосковья для отправки на экспорт за границу, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Ветеринарными специалистами регулярно проводится проверка предприятий, находящихся на территории региона, на право экспорта продукции в страны Таможенного союза, Африки, Азии. С начала этого года для отправки продукции в 82 страны мира было проведено 206 обследований 37 предприятий Московской области», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что после обследований предприятия получают право на экспорт и вносятся в специальную программу. В ней контролируются данные, связанные с содержанием животных, производством, переработкой, хранением, транспортировкой и реализацией подконтрольных товаров, утилизацией биологических отходов.

Например, обследование прошли АО «Черкизово-Кашира» и ООО «СК Евразия» в Наро-Фоминском округе. «Черкизово-Кашира» прошел обследование на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям Туниса, Анголы, Танзании, Таджикистана, Туркмении.

«СК Евразия» получил право поставлять товары более чем в 75 стран мира.