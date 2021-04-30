РИАМО - 30 апр. «Почта России» совместно с «Мосгортрансом» запустили акцию #Речная почта, с Северного речного вокзала до 2 мая можно отправить бесплатные подарочные открытки, сообщает пресс-служба макрорегиона Москва АО «Почта России».

Чтобы это сделать, нужно обратиться на специальную стойку в главном здании Северного речного вокзала, разборчиво заполнить полные почтовые реквизиты и опустить письмо в специальный ящик.

В письме можно написать о своих впечатлениях или просто передать привет родным и любимым. Почтальоны доставят «речное настроение» адресатам.

С 1 мая от Северного речного вокзала до подмосковных Химок запускают регулярный речной маршрут. Проезд будет стоить от 37 до 250 рублей в зависимости от времени и расстояния.

Также полным ходом идет строительство павильонов в зоне отдыха у речного вокзала.