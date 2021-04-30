РИАМО - 30 апр. Более чем 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев обеспечат безопасность мероприятий Светлой Пасхи, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Комплекс мероприятий для усиления пожарной безопасности и повышения уровня противопожарной защиты объектов был проведен в преддверии праздника. Так, сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы провели около 500 инструктажей и бесед с настоятелями храмов и церквей.

Особое внимание во время профилактических мероприятий обращалось на соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности и беспрепятственного проезда к зданиям, расстановки пожарной техники. Помимо этого, были проведены практические тренировки по эвакуации.

В ночь с 1 на 2 мая безопасность на 504 объектах обеспечат свыше 500 работников московского Главка МЧС, а также департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы и более чем 200 добровольцев.

Отреагировать на происшествия каждую минуту готовы свыше 1,3 тыс. пожарных-спасателей и свыше 400 единиц спецтехники столичного гарнизона пожарной охраны.

Безопасность проведения мероприятий, которые посвящены празднованию Светлой Пасхи, находится на особом контроле ГУ МЧС России по Москве. В 2021 году богослужения пройдут с участием прихожан и соблюдением рекомендуемых мер Роспотребнадзора.