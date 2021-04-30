РИАМО - 30 апр. Главным государственным праздником для 78% граждан РФ стал День Победы, в исследовании поучаствовали 1,6 тыс. человек, сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно данным исследования, которое провели аналитики портала SuperJob, настоящим праздником, по мнению 37% опрошенных, считается 1 Мая. За самым главным государственным праздником с результатом в 78% расположился Новый год – 77%, свыше 20 респондентов считают таким праздником День России, а 13% – День народного единства.

9 мая на Красной площади пройдет Парад Победы, участниками которого станут более чем 12 тыс. военнослужащих, свыше 190 единиц наземной военной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.

В 2020 году из-за коронавируса 9 мая состоялась только воздушная часть парада, основной прошел 24 июня. В этом году парад может пройти в обычном режиме.