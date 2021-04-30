РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 апр. Отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» обращает внимание, что в предстоящие и следующие выходные граждане отмечают День труда, а православные верующие - Светлую Пасхуи Красную Горку, традиционно в праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции переходят на усиленный вариант несения службы для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Маршруты патрулирования и посты сотрудников ДПС будут приближены к местам проведения праздничных мероприятий и местам расположения православных храмов и кладбищ.

Такие массовые мероприятия всегда собирают большое количество людей и неизбежно осложняют дорожную обстановку. Поэтому гражданам, прибывающим к местам проведения мероприятий на автомобилях, нужно соблюдать правила дорожного движения, руководствоваться жестами регулировщиков и осуществлять парковку без создания помех. Пешеходам также стоит внимательно отнестись к собственной безопасности.

В связи с этим ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» обращается ко всем участникам дорожного движения, намеревающимся принять участие в таких мероприятиях, с просьбой помнить о мерах безопасности на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и уважительно относиться к другим автомобилистам.

В пасхальную ночь автоинспекторы уделят особое внимание водителям, чтобы исключить и пресечь факты управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.