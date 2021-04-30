РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 апр. В городском округе Мытищи в молодежном центре «Импульс» прошла встреча «Цена Победы», посвященная победе в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте администрации горокруга.

Председатель комиссии по культуре Общественной палаты горокруга, краевед Сергей Егоров рассказал о Мытищах в годы Великой Отечественной войны, отметив, что город сыграл важную роль в борьбе с фашизмом.

В материале добавляется, что после его выступления состоялся показ фильма члена комиссии по культуре ОП муниципалитета, режиссера Павла Славина о непростой работе поисковиков «Обещаю, я вернусь». Ведущая мероприятия – эксперт консультант ОП Мытищ, руководитель литературно-музыкальной гостиной «Серебряный ворон» Антонина Силуянова с учениками школ №№ 8 и 4 совместно с Егоровым представили поэтическую композицию, в которую вошли лучшие произведения о войне.

В завершение вечера участники и гости мероприятия исполнили «День Победы». Мероприятие подготовлено ЛМГ «Серебряный Ворон» при поддержке ОП Мытищ, управления культуры администрации муниципалитета, молодежного центра «Импульс».