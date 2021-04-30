РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 апр. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин провел выездную встречу с сотрудниками комитета лесного хозяйства в районе станции Бахчиванджи, здесь планируется провести масштабные работы по уборке мусора и удалению сухостойных деревьев, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Сегодня провели осмотр участка леса в районе станции Бахчиванджи. Прилегающий к ней лесной массив нуждается в очистке от мусора и уборке поваленных деревьев. Сейчас работаем над тем, чтобы ввести это место в Губернаторскую программу очистки лесов. Стоит отметить, что этот лес - излюбленное место отдыха местных жителей, стал непроходимым», - сказал Владимир Шапкин.

Кроме уборки мусора и поваленных деревьев на этой территории могут высадить новые саженцы.