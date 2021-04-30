РИАМО - 30 апр. Отделение рентгенохирургических методов диагностики Регионального сосудистого центра открыли на базе Одинцовской областной больницы, там будут оказывать экстренную помощь пациентам с инфарктами и инсультами.
Центр оснастили ангиографом и другим современным высокотехнологическим оборудованием, позволяющим выполнять все виды экстренных рентгенохирургических вмешательств, в том числе с использованием методов ультразвуковой диагностики.
Региональные сосудистые центры работают в единой системе, которая позволяет скорой помощи получать информацию о ближайшей свободной операционной с ангиографом и оперативно доставлять туда пациента.
Региональные сосудистые центры в Подмосковье работают в Реутовской, Егорьевской, Подольской городской клинической, Красногоркой больнице №1, Дмитровской, Люберецкой, Жуковской, Воскресенской первой, Коломенской, Долгопрудненской, Домодедовской, Сергиево-Посадской, Мытищинской и Ступинской больницах.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии