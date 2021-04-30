РИАМО - 30 апр. Отделение рентгенохирургических методов диагностики Регионального сосудистого центра открыли на базе Одинцовской областной больницы, там будут оказывать экстренную помощь пациентам с инфарктами и инсультами.

Центр оснастили ангиографом и другим современным высокотехнологическим оборудованием, позволяющим выполнять все виды экстренных рентгенохирургических вмешательств, в том числе с использованием методов ультразвуковой диагностики.

«Мы продолжаем развивать сеть региональных сосудистых центров в Московской области, на данный момент их уже 15. Очень важно, чтобы пациенты при остром коронарном синдроме или нарушении мозгового кровообращения вовремя и в короткие сроки получали высокотехнологичную помощь», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Региональные сосудистые центры работают в единой системе, которая позволяет скорой помощи получать информацию о ближайшей свободной операционной с ангиографом и оперативно доставлять туда пациента.

Региональные сосудистые центры в Подмосковье работают в Реутовской, Егорьевской, Подольской городской клинической, Красногоркой больнице №1, Дмитровской, Люберецкой, Жуковской, Воскресенской первой, Коломенской, Долгопрудненской, Домодедовской, Сергиево-Посадской, Мытищинской и Ступинской больницах.