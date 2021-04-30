РИАМО - 30 апр. Проблемы с лишним весом зачастую бывают у людей, которые привыкли быстро есть и насыщаться за счет сигнала перерастянутого желудка, сообщает Nation News.

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова отметила, что каждый кусок пищи нужно жевать по 33 раза.

«В этом случае человек получает два весомых плюса. Первый - насыщается относительно небольшим количеством пищи, второй - «очень помогает своему пищеварению», — сказала Павлова.

Она добавила, что тяжесть в желудке может провоцироваться пропуском важного этапа переваривания, которые начинается еще во рту.

Так, по словам эндокринолога, при тщательном пережевывании и более быстром насыщении, человеку необходимо меньшее количество калорий.

Помимо медленного переживания пищи, заметила Павлова, важно в таком же темпе пить воду. Таким образом, состояние человека заметно улучшится.