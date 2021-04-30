РИАМО - 30 апр. Если отпуск был вне графика, то есть человек попросил отпуск, писал заявление, он имеет право его отозвать, сообщила эксперт по трудовому праву Ольга Ерошенкова.

«Алгоритм следующий: работник пишет новое заявление, в котором просит не направлять его в отпуск и указывает причину. Работодатель имеет право издать приказ об отмене этого отпуска, который уже был зафиксирован», – сказала Ерошенкова в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что если выплата уже произведена, то эта сумма будет учтена в следующем расчетном периоде, то есть бухгалтер пересчитает следующую зарплату. Если же работодатель против, работник может обратиться в суд.

Иная ситуация с очередным отпуском.

Ерошенкова отметила, что в Трудовом кодексе график отпусков оформляется в декабре и утверждается на год. В некоторых компаниях он формальный. В других же люди уходят в него строго по графику и наличие либо отсутствие выходных на этом никак не сказывается, так как график был согласован и утвержден.

По словам эксперта, работодатель может пойти работнику навстречу, однако в этом случае у него намного больше законных причин для отказала в отмене очередного отпуска по графику.

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