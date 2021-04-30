РИАМО - 30 апр. Кибермошенники стали массово отправлять гражданам РФ письма, где обещают выплаты либо предлагают вложение, письма отправляются аферистами через службу поддержки Google Docs, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным «Лаборатории Касперского», если сравнивать первую и вторую половины апреля, то с течением времени можно проследить увеличение количество подобных писем почти в три раза.

Ведущий аналитик компании Роман Деденок отметил, что для отправки сообщений аферистами используется функция автоматического уведомления Google Docs о том, что человека отметили в публикации.

Для заработка денег или прочтения более подробной информации, человек должен перейти по ссылке, которая ведет на скам-ресурс. На портале не исключается наличие комментариев якобы довольных интернет-пользователей, тем не менее вносить туда свои персональные данные нельзя, как и переходить по неизвестным ссылкам.

Правила кибербезопасности: как не попасться на уловки мошенников в интернете>>