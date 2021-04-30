РИАМО - 30 апр. Охват населения раздельным накоплением отходов в Москве составляет 100%, в Московской области – 97%, в Коми – 92,6%, в стране реализуется национальный проект «Экология», сообщает РИА Новости.

Вовлеченность в раздельный сбор отходов считают по количеству площадок, оборудованных контейнерами для раздельного сбора. Такой подход неоднократно вызывал критику общественников, потому что не гарантирует разделения отходов как людьми, так и управляющими компаниями.

По словам официального представителя «Российского экологического оператора» Дмитрия Бойко, смешение отходов в мусорной машине – это грубое нарушение, и граждане могут присылать жалобу в систему «РЭО Радар» radar.reo.ru. Также сейчас региональные власти по всей стране подали заявки на приобретение 290 812 баков.

Остальные регионы вовлечены в раздельный сбор следующим образом: Псковская область - 60,8%, Ярославская область - 60,1%, Камчатский край - 57,8%, Свердловская область - 56%, Удмуртия - 56%, Астраханская область - 52%, Ставропольский край - 49,1%, Новгородская область - 48%, Мордовия - 43,35%, Орловская область - 42,1%, Карачаево-Черкессия - 41%, Липецкая область - 39%. В регионах, где недостаточно мощностей для переработки, раздельный сбор пока не внедрялся.

В рамках национального проекта «Экология» к 2030 году в России планируется сократить объем захоронения мусора на 50%. Сейчас в Подмосковье активно идет переработка вторсырья и рекультивация существующих полигонов.

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