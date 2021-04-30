РИАМО - 30 апр. Суд признал Гаева А.А. виновным в даче ложных показаний и приговорил его к 1,5 годам исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства, сообщил пресс-секретарь Пресненского районного суда Москвы.

В начале апреля в Москве возбудили уголовное дело по ст. 307 УК РФ в отношении трех свидетелей по делу артиста Михаила Ефремова. Они находятся под подпиской о невыезде.

В начале июня прошло года джип под управлением Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В данном ДТП погиб курьер Сергей Захаров.

Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Позднее срок сократили до 7,5 лет.

Признание вины и 8 лет колонии: итоги дела Ефремова>>