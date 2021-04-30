РИАМО - 30 апр. В пятницу на ВДНХ были награждены трое победителей первого Всероссийского космического диктанта, они были определены из 210 участников, отвечавших на вопросы на площадке центра «Космонавтика и авиация», сообщает пресс-служба АО «Выставка достижений народного хозяйства».

Первое место занял ученик Московского государственного образовательного комплекса Антон Журавлев из Одинцова, второе — ученик Московского государственного образовательного комплекса Феликс Оганесьян из Красногорска, а третье — сотрудница компании по производству детского питания Анастасия Мелкомукова из Москвы. По итогам диктанта победители набрали 27,3; 26,3 и 25,3 балла соответственно. Возраст победителей с первого по третье место составляет 16, 16 и 30 лет.

«В год шестидесятилетия первого полета человека в космос диктант носит особенно символический характер не только для ВДНХ, но и для всей России. Особенно приятно, что главной площадкой Всероссийского космического диктанта стал центр «Космонавтика и авиация» на Главной выставке страны — музейный комплекс мирового уровня, посвященный отечественной истории освоения космоса», — сказал летчик-космонавт, герой России, президент центра «Космонавтика и авиация», автор диктанта Федор Юрчихин.

Юрчихин также вручил победителям дипломы и наручные часы космической тематики торговой марки «Штурманские». Журавлева наградили точной копией часов, которые были на руке Юрия Гагарина во время его полета.

Диктант состоял из 30 вопросов разной сложности. Кроме того, отвечающие могли пользоваться интернетом. За каждый верный ответ участник получал один балл. Один вопрос участникам задали члены экипажа МКС прямо с орбиты.

Центр «Космонавтика и авиация» провел Космический диктант в третий раз. Первый прошел в центре 12 апреля 2019 года. В прошлом году мероприятие состоялось онлайн в связи с пандемией коронавируса. В текущем году упомянутый диктант получил статус всероссийского.

Всероссийский космический диктант в 2021 году провел центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Он стал главной площадкой акции. Мероприятие прошло в партнерстве с госкорпорацией «Роскосмос» и Mail.ru Group. К онлайн-трансляции из центра подключились также другие площадки, которые были организованы в разных регионах РФ. Участвовать в диктанте мог любой гражданин от 12 лет. Трансляцию мероприятия во «ВКонтакте» посмотрели свыше 500 тыс. человек.

Возможность написать диктант была и под землей, а именно в Центре профориентации транспортного комплекса столицы, который представил собой партнера акции. Центр располагается на глубине свыше 20 м — на станции метро «Выставочная». По результатам первого Всероссийского космического диктанта победителями стали десять человек. Их наградят ценными призами от «Роскосмоса».

На текущий момент ВДНХ – это уникальное общественное пространство с 80-летней историей, площадь которого составляет свыше 325 га.

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