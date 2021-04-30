РИАМО - 30 апр. Воспитанник Одинцовской детской школы искусств «Классика» Марк Гольдберг получил 700 тыс. рублей в качестве поддержки таланта в рамках федерального проекта «Творческие люди», сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

Поддержка предоставлена по результатам рейтингования воспитанников подмосковных детских школ искусств, которое проводится один раз в год. 13-летний Гольдберг обучается по предпрофессиональной программе «Фортепиано» у преподавателя Инны Тафинцевой.

На выделенные средства юный музыкант может купить инструменты, оплатить профессиональную аудио-, видео- и фотосъемку, организовать сольный концерт, посетить мастер-классы.

Марк с легкостью осваивает самый разнообразный репертуар для фортепиано и завоевывает призовые места на олимпиадах по сольфеджио. Юноша также владеет игрой на синтезаторе и является лауреатом конкурсов игры на электронных музыкальных инструментах.

За высокие достижения Марк Гольдберг был удостоен именной стипендии губернатора Московской области в 2017, 2018 и 2019 годах.

В 2020 году юный музыкант вошел в десятку лучших в Подмосковье по результатам рейтингования обучающихся учреждений дополнительного образования сферы культуры. В составе хореографического коллектива «Ярмарка» юноша становился лауреатом престижных конкурсов и фестивалей.

Марк также является обладателем коричневого пояса по айкидо, увлекается шахматами и футболом, в совершенстве владеет английским языком.