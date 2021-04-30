РИАМО - 30 апр. Басманный районный суд Москвы запретил адвокату Ивану Павлову общаться со свидетелями по его уголовному делу и пользоваться средствами связи, сообщил пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы.

Накануне юриста правозащитного объединения «Команда 29» задержали по ст. 310 УК РФ (разглашение данных предварительного следствия).

Павлов обязан будет своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя в суд. Ему запрещено общаться со свидетелями по его уголовному делу, кроме близких родственников.

Также ему запрещено пользоваться почтой, средствами связи и интернетом, за исключением вызова экстренных служб и общения с полицией.

Павлов известен по работе с делами о госизмене. Он защищает экс-топ-менеджера «РАО ЭЕС» Карину Цуркан, которую осудили за шпионаж, экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова. Павлов также был защитником ученого Виктора Кудрявцева, который скончался на 78-м году жизни.