РИАМО - 30 апр. Стало известно расписание работы ЗАГС, пунктов вакцинации от коронавируса, центров социального обслуживания, центров занятости населения, МФЦ и других учреждений Москвы на майских праздниках, сообщается на официальном сайте мэра города.

Отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания: 30 апреля – 09:00 – 17:00, 1-3 мая – выходные, 4-7 мая – 09:00 – 18:00, 8 мая – 09:00 – 17:00, 9-11 мая – выходные.

Пункты вакцинации продолжат работать в обычном режиме. Центры соцобслуживания с 1 по 10 мая будут закрыты. В экстренных случаях волонтеры окажут помощь по звонку.

Центры занятости населения не будут работать 1-3 мая и 8-10 мая. С 4 по 7 мая и 30 апреля они будут работать с 08:00 до 20:00. Центры помощи семье и детям будут закрыты с 1 по 10 мая.

Психологическую помощь в праздники можно будет получить только по телефону: 051 (с городского телефона) и +7 (495) 051 (с мобильного телефона) или написать специалисту в чат психологической поддержки на сайте. 30 апреля она будет оказываться с 09:00 до 17:00 в обычном формате.

Центры госуслуг «Мои документы» будут закрыты только 1 и 9 мая, в остальное время они продолжат работать по графику с 08:00 до 20:00. Сотрудники полиции, занятые в госуслугах, будут работать только 30 апреля и 4-7 мая.

23 ветеринарные клиники Москвы продолжат работать в обычном режиме. Рублевская ветеринарная клиника, станция по борьбе с болезнями ЮВАО и ветеринарный участок «Северный» 1 и 9 мая будут закрыты.

Штрафстоянки продолжат работать по трем адресам: п-д Одоевского, вл. 3, п-д Дубовой Рощи, вл. 7а и п-д Энтузиастов, вл. 3. Сервисные центры «Московский транспорт» 1 и 9 мая будут закрыты. Читальные залы Главархива Москвы с 30 апреля по 10 мая будут закрыты.

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