РИАМО - 30 апр. Асламбека Эжаева обвинили в организации финансирования деятельности «Исламского государства» (организация запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда Российской Федерации) в Москве, сообщает пресс-служба СК РФ.

«В период с 2012 года и до настоящего времени Эжаев неоднократно проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых получал денежные средства, предназначавшиеся для финансирования», — говорится в сообщении.

Он перевел более 34 млн рублей лицам, находящимся в розыске на территории России за преступления террористической направленности.

Также Эжаев является основателем и владельцем издательского дома «Умма», который он также использовал для сбора и перевода денег террористам. Книги издательского дома экспертизы признавали экстремистскими, но мужчина формально менял названия произведений и переиздавал их. Также его литература распространялась среди заключенных.

Проведены обыски в загородных домах и квартирах обвиняемого, расположенных в различных округах Москвы. Там обнаружили банковские карты, которые использовались для финансирования терроризма, технические средства и другое.