РИАМО - 30 апр. Собираемость платы за жилищно-коммунальные услуги в Москве составляет около 98%, что является самым высоким показателем среди регионов России, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Мы сегодня уровень собираемости (платы за услуги ЖКХ – ред.) имеем примерно 98%. Это самый высокий показатель по стране. Это говорит о высочайшем сознании, высокой гражданской позиции», - сказал Бирюков в эфире телеканала «РБК».

​Ранее он сообщил, что городское хозяйство Москвы начали готовить к новому зимнему периоду.

По распоряжению мэра Сергея Собянина подготовка к отопительному сезону 2021-2022 годов должна завершиться в Москве до 25 августа.

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