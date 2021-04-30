РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 апр. Жители городского округа Люберцы получат Единый платежный документ за апрель с новыми данными страховой компании, сообщили в МособлЕИРЦ.

По МКД Люберец (за исключением домов под управлением ООО «ПИК-Комфорт»), по услуге «Добровольное страхование имущества» в апреле изменится страховая компания - с ООО «Абсолют Страхование» на ООО «МСК «АйАйСи».

Услуга является добровольной, решение оплатить сумму по квитанции с учетом страхования или без принимается самостоятельно. Долг по услуге не начисляется. Имущество будет застрахованным весь календарный месяц, следующий за месяцем оплаты.

Подробная информация - на сайте Мособлеирц.рф в разделе «Добровольное страхование» или в страховой компании, предоставляющей услугу - ООО «Международная страховая компания «АйАйСи», телефон: 8(495)105-90-36.