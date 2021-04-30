РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 апр. В городском округе Мытищи состоялся премьерный показ кинокартины Тимура Бекмамбетова «Девятаев», его посетили представители молодежных организаций, сообщается на сайте администрации округа.

Это история советского летчика-истребителя, попавшего в плен, которому предстоит сделать непростой жизненный выбор. По традиции на фильмы, посвященные событиям Великой Отечественной войны, организуются целые групповые походы.

«Премьера любого фильма, посвященного военно-патриотической теме – это уже событие. У нас сложилась хорошая традиция. Вместе с молодежью смотрим и обсуждаем кинокартины. Сам я сделал для себя определенные выводы. Ребята свои выводы сделали тоже, мы обменялись мнениями. Главное, что стоит сделать после таких мероприятий – задуматься и вспомнить историю, не позволить никому ее переписать», – сказал председатель совета депутатов округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов.

Депутаты от фракции «Единой России» в совете депутатов округа вместе с представителями молодежных организаций уже посмотрели вместе такие картины, как «Подольские курсанты», «Ржев», «Зоя».