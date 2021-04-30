РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 апр. В честь Пасхи депутаты фракции «Единая Россия» совета депутатов Люберец Дмитрий Сухов и Дмитрий Крестинин провели благотворительную акцию, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

Совместно с активистами «Молодой Гвардии Единой России» они подарили членам обществ инвалидов №№2, 6 и 9, фонда «Сердце Матери», советов ветеранов микрорайона Красная горка и «Братские зори» пасхальные куличи. В этом году партийцы передали 425 куличей, испеченных на Люберецком хлебокомбинате.

Праздничную выпечку также получили подопечные социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

«У нас есть ряд таких праздников, один из которых - Светлое Христово Воскресение, когда мы приходим к общественным организациям с подарками, в данном случае с пасхальными куличами. С детками поговорили, рассказали о Пасхе, о традициях, с представителями старшего поколения предались воспоминаниям. И, конечно же, пожелали всем мира, добра, любви и здоровья!» - сказал Крестинин.

Акция проводится с 2010 года Московской областной общественной организацией содействия ветеранам и инвалидам «Наше поколение», в которой Крестинин является председателем правления.