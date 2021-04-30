РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. В Подольске прошли соревнования по пожарным видам спорта к 372-летию со дня образования пожарной охраны, в них приняли участие студенты, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Спортивное мероприятие по пожарным видам спорта прошло 29 апреля в структурном подразделении профессионального колледжа «Московия».

В соревнованиях приняли участие студенты, обучающиеся по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях». Мероприятие провели в рамках сетевого взаимодействия с Пожарно-спасательным центром №309 и Подольским пожарно-спасательным гарнизоном 24-го отряда.

На торжественном открытии участников соревнований поздравили заведующий СП Виталий Жиздан, начальник Подольского пожарно-спасательного гарнизона, подполковник внутренней службы Роман Кирсанов, начальник 257-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Кушнарев, сотрудник ГКУ «Пожарно-спасательный центр, пожарно-спасательный отряд №309» Роман Шиманский.

Состязания состояли из нескольких этапов: личный зачет; командный зачет; надевание боевой одежды пожарного; боевое развертывание от автоцистерны с подачи двух стволов «Б»; оказание первой помощи; отжимания у юношей; челночный бег у девушек. Студенты продемонстрировали хороший уровень пожарно-строевой подготовки и желание оказывать людям помощь в чрезвычайных ситуациях.