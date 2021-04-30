РИАМО - 30 апр. Бесплатное время проката велосипеда увеличили в Москве с 30 минут до 60 на 1 и 9 мая, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

«Велопрокат с каждым годом приходит в новые районы, расширяет количество пользователей, становится удобнее и современнее, сейчас активно развивается сеть и число электровелосипедов Чтобы прогулки стали насыщеннее и интереснее, совместно с «Велобайком» мы приготовили для вас сюрприз», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Также, по его словам, стоимость суточного доступа составит в эти дни всего 5 рублей.

Сейчас в Москве работают 662 станции проката велосипедов «Велобайк». Аренда велосипеда на сутки в 2021 году стоит 155 рублей.

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