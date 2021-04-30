РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. В Подольске на территории Георгиевского храма 1 мая пройдет благотворительная ярмарка товаров ручной работы, вырученные деньги направят больной девочке на операции, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

Благотворительная ярмарка в помощь Полине Кузнецовой пройдет с 13:00 до 15:30 на территории Георгиевского храма. Все средства с ярмарки перечислят девочке на операцию по восстановлению слуха, пластику ушных раковин, исправление асимметрии лица и расщелины губы в американской клинике Global Hearing Inc. Стоимость двух операций - 142 550 долларов США. Первая назначена на 20 октября текущего года.

Мастерицы могут передать изделия ручной работы для благотворительной ярмарки в храм или написать администраторам группы, и они их сами заберут.

Храм находится в микрорайоне Кутузово на улице Большой Серпуховской, 93.