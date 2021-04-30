РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 апр. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в торжественной обстановке вручил первые паспорта 8 юным жителям муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.

Вручение паспортов проходило в Люберецкой картинной галерее.

«Восемь паспортов гражданина РФ вручил юным люберчанам. Вместе со своим главным документом юноши и девушки получили поздравительные адреса губернатора Московской области Андрея Воробьева», – сказал Ружицкий.

Он поздравил ребят с этим важным событием.

«Теперь вы – полноправные граждане России! Пусть во всем вам сопутствует удача! Смело идите вперед, реализуйте все свои планы, гордитесь своей страной и тем, что вы – россияне», – добавил Ружицкий.