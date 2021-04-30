РИАМО - 30 апр. Девятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил апелляцию ООО «ИТК-ГРУПП» о ее нахождении в реестре недобросовестных поставщиков за отказ от исполнения контракта в Коломне, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Ранее антимонопольная служба внесла сведения о фирме в реестр недобросовестных поставщиков за отказ от исполнения контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведению инженерных изысканий по возведению объекта благоустройства (фонтана) в сквере у дворца культуры «Коломна».

Компания не согласилась с решением и обратилась в Арбитражный суд Москвы, где ей в сентябре 2020 года отказали.

Сейчас законность решения Московского областного УФАС России подтвердил Девятый арбитражный суд. Сведения об «ИТК-ГРУПП» остались в реестре недобросовестных поставщиков.