РИАМО - 30 апр. Лефортовский районный суд Москвы продлил заключение журналиста и бывшего советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина до 7 июля, он обвиняется в государственной измене, сообщил пресс-секретарь Лефортовского районного суда города.

Меру пресечения продлили на 2 месяца. Бывшего журналиста газет «Коммерсант» и «Ведомости», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова арестовали 7 июля 2020 года. Он обвиняется в государственной измене.

По версии следствия, Сафронов был завербован спецслужбами Чехии и передавал им информацию о военно-техническом сотрудничестве России с рядом зарубежных стран. Свою вину Сафронов не признает.