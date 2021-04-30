РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 апр. Студентка Московского государственного областного университета Мытищ Александра Хмылова заняла 2 место на V Международном конкурсе научно-исследовательских работ студентов, магистрантов и аспирантов «В мире науки: вопросы филологии, лингводидактики и переводоведения», сообщается в Instagram-аккаунте МГОУ.

Более 100 студентов высших учебных заведений Казахстана, Белоруссии, Армении и России представили доклады в области языкознания, лингводидактики, современной когнитологии и семантики, перевода и переводоведения.

Хмылова является студенткой 4 курса факультета романо-германских языков. Она неравнодушна к научной жизни факультета. В числе ее достижений как молодого исследователя – выступления на V Международном конкурсе НИРС «В мире науки: вопросы филологии, лингводидактики и переводоведения», Всероссийском студенческом конкурсе English: Your Career Step Up, XII Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Проблемы современной лингвистики и методики преподавания иностранных языков». ⠀

Девушка может гордиться еще одной победой, она заняла призовое место в секции «Общее и сравнительно-сопоставительное языкознание». Доклад был посвящен сравнительному анализу русских и английских фразеологизмов с нумеральным компонентом.

«Выбор данной темы неслучаен. В любом языке мира можно встретить устойчивые словосочетания. По-научному они называются фразеологизмами. В народе же их именуют по-разному: крылатыми выражениями, афоризмами, поговорками. Наиболее интересными для изучения являются фразеологизмы с числительными», – отметила Хмылова.

Она добавила, что символику чисел часто связывали с религиозными культами, поэтому многие из них отражают верования русского народа, их мифологические представления о тех или иных числах. Во многих фразеологизмах с числовым компонентом отображены исторические факты. Поэтому интерес к числительным в составе фразеологизмов проявляют не только лингвисты, но и культурологи, историки, психологи и философы.⠀