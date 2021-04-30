РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 апр. Более 500 жителей Котельников стали участниками митингов ко Дню Победы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Торжественные мероприятия и возложение цветов прошли в микрорайонах Ковровый - у памятного камня «Павшим за Родину» и у памятника «Дивизионная пушка Д-44», Силикат - у памятников «Т-34-85» и «Обелиск Славы», у мемориалов в районе храма Казанской Божией Матери - «Памятник погибшим воинам во время Финской и Великой Отечественной войны» и «Памятник погибшим в эвакогоспитале».

Депутаты совета депутатов и сотрудники администрации совместно с учащимися городских школ и их родителями возложили цветы к мемориалам и почтили минутой молчания память погибших воинов.

За годы реализации памятных митингов такие мероприятия стали основой, которая помогает наладить духовно-нравственную связь поколений и организовать сбор информации о боевых и трудовых подвигах солдат, сражавшихся за Родину.

Следующее мероприятие, посвященное памяти советских воинов, пройдет 9 мая у мемориала «Журавли» в микрорайоне Белая Дача.