РИАМО - 30 апр. Нежилое помещение площадью 31,3 кв. м в подмосковном Протвине сдадут в аренду на 5 лет, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Помещение находится на цокольном этаже жилого дома в Фестивальном проезде, оно свободно и не имеет юридических обременений, а также не используется для обслуживания многоквартирного дома.

Свободное помещение можно использовать для ведения любого вида законной деятельности. Начальная стоимость арендой платы составляет 106 тыс. рублей в год.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 мая на электронной торговой площадке «РТС-тендер». Аукцион состоится 27 мая.