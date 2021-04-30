РИАМО - 30 апр. Свыше 34 тыс. человек стали участниками международной патриотической акции «Диктант Победы» в Подмосковье, написав тест об истории Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области в Instagram.

Акция проходит в третий раз по инициативе партии «Единая Россия». Для ее проведения в Подмосковье подготовили более 500 площадок, они разместились в музеях, военных частях, образовательных учреждениях.

«Впервые «Диктант Победы» прошел в военно-техническом музее в Черноголовке. Здесь приняли участие около 50 жителей Московской области, среди них 25 – школьники, для которых работали интерактивные площадки, тир и полевая кухня», - сказал секретарь подмосковного отделения ЕР, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что в рамках партийного проекта «Историческая память» молодое поколение приобщают к истории страны, отдавая тем самым дань памяти предкам.

Кроме Военно-технического музея в Черноголовке, центральной площадкой акции «Диктант Победы» в Московской области стал музей «Зоя» в деревне Петрищево Рузского округа.

«Очень здорово, что «Диктант Победы» проводится здесь. Мы имеем возможность не только проверить знания, но еще и почувствовать контраст мирного и военного времени, ужасы бомбежки и артобстрела, представить себя в окопе. Я все это пережил», - сказал участник Сталинградской битвы, житель Рузского округа Михаил Щербаев.

Итоги «Диктанта Победы» подведут к 24 июня. Победителей пригласят на парад на Красной площади в Москве, а выпускники школ, которые правильно ответят на все 25 вопросов теста в офлайн-формате, получат дополнительные баллы при поступлении в вузы. Для участия в акции на сайте диктантпобеды.рф зарегистрировались более 1,5 млн человек.

«В предыдущие годы я писал диктант дистанционно, а сейчас приехал в прекрасный музейный комплекс «Зоя». Вопросы диктанта, связанные с актерами, историческими фильмами, которые я смотрел давно в детстве, были непростыми для меня, пришлось многое вспоминать. Надеюсь, оценка будет хорошей», – сказал депутат Госдумы, региональный координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда» Михаил Терентьев.

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