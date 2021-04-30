РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. Три земельных участка в районе деревни Матвеевское Подольска, переданные в муниципальную собственность из федеральной, оформляют для последующего предоставления многодетным семьям, под индустриальный парк их отдавать не планируют, сообщил «РИАМО в Подольске» первый заместитель главы администрации округа Виктор Чуб.

Администрация Подольска убедила правительство РФ передать три земельных участка общей площадью около 75 га в районе деревни Матвеевское, находящихся в управлении компании «Дом.РФ», многодетным семьям. Их перевели из федеральной в муниципальную собственность. В апреле появилась информация, что 4 мая состоится опрос общественного мнения о переводе двух участков сельхозназначения в производственную зону.

«Земельные участки, переданные в муниципальную собственность из федеральной, оформляются для последующего предоставления многодетным семьям», - сказал Чуб.

Таким образом, реализация проекта по организации индустриального парка в районе деревни Матвеевское планируется на других земельных участках с кадастровыми номерами 50:27:0030703:649; 50:27:0030703:657.